Тайвань: ASUS «эвакуирует» свой бизнес из России

Всё началось с того, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 10 марта попросил у главы ASUS прекратить работу в России. Компания на это не ответила, из-за чего её раскритиковали некоторые пользователи.

Сегодня, 14 марта, министр экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа ответила, что ASUS разработает план «эвакуации» своих сотрудников и бизнеса из России. «Компания будет заботиться о своей репутации», — заявила она.

Источник iXBT.com из российского офиса компании сообщил, что ASUS пока не приняла решение.