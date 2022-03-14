Тайвань: ASUS «эвакуирует» свой бизнес из России

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Тайвань: ASUS «эвакуирует» свой бизнес из РоссииС этой компанией ситуация непростая
Сегодня с утра появились слухи о том, что компания ASUS уходит из России. Чуть позже источник сказал, что такое решение принято ещё не было, а министр экономики Тайваня заявила, что ASUS готовится к «эвакуации» бизнеса из России.
Всё началось с того, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 10 марта попросил у главы ASUS прекратить работу в России. Компания на это не ответила, из-за чего её раскритиковали некоторые пользователи.
Сегодня, 14 марта, министр экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа ответила, что ASUS разработает план «эвакуации» своих сотрудников и бизнеса из России. «Компания будет заботиться о своей репутации», — заявила она.
Источник iXBT.com из российского офиса компании сообщил, что ASUS пока не приняла решение.
Источник: TJ