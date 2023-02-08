Тайвань показывает "зубы": испытана ракета, способная долететь до центра Китая

Как отмечает газета, испытанная ракета класса "земля-земля" является усовершенствованной версией ракеты Hsiung Feng IIE с увеличенной дальностью полета. Чжуншаньский институт науки и техники утверждает, что она может достичь крупных городов на материке, таких как Циндао на восточном побережье или Ухань в центральном Китае.

Ранее неназванный американский чиновник выразил обеспокоенность о неспособности США к эффективной обороне в случае нового крупномасштабного конфликта, протекающего параллельно украинскому. Например, возможному конфликту Китая и Тайваня.