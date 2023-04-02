Так помогает ли спорт при депрессии? Учёные говорят, не всё так однозначно

Исследователи провели эксперимент с 100 добровольцами, которые редко занимались спортом. Сначала они оценили их уровень депрессии, склонность к размышлениям и активность. Затем они показали им грустный фрагмент из фильма и разделили на две группы: одна занималась физическими упражнениями, а другая — отдыхала. В конце все снова заполнили анкеты и рассказали о своих мыслях во время активности или покоя.

Оказалось, что физические упражнения не повысили настроение добровольцев после просмотра фильма, а лишь добавили им энтузиазма и бодрости. Однако у людей, склонных к размышлениям, физическая активность спровоцировала больше негативных мыслей и воспоминаний.

Учёные предположили, что это может быть связано с тем, что занятия в лаборатории были недобровольными и стрессовыми для них. Они отметили, что нужны дальнейшие исследования, чтобы выяснить, какие виды физической активности могут быть полезными или вредными для людей с депрессией.