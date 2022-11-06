Так же, как заказать такси: в России рассказали о будущем доставки дронами

Эксперт напомнил, что Яндекс.Такси впервые стало доступно для пользователей в 2011 году. Уже сейчас сервис может похвастаться многомиллионной ежедневной аудиторией и многомиллиардной капитализацией.

Анцев думает, что и сфере беспилотников потребуется около 10 лет для полного принятия. В течение этого времени потребуется решить ряд задач как на законодательном, так и на технологическом уровнях. Например, нужно будет создать безопасную инфраструктуру для полётов, выработать и принять правила безопасности движения транспорта, а также создать бесперебойную и защищённую линию связи между дронами и операторами.