Такого мы ещё не видели: в Xiaomi создали умную скакалку

Умная скакалка имеет ручки с встроенным дисплеем, который показывает количество прыжков, потраченные калории и время тренировки. Данные можно синхронизировать со смартфоном по Bluetooth 5.0 и отслеживать свой прогресс в специальном приложении. Там же можно посмотреть видеоуроки от профессиональных тренеров и выбрать подходящий уровень сложности.

Умная скакалка работает от аккумулятора, который заряжается по USB-C. Одного заряда хватит на 20 дней при условии ежедневных 20-минутных занятий. Верёвка имеет длину три метра, но её можно регулировать под свой рост.

Особенностью устройства является «беспроводной» режим, который предназначен для начинающих или для тех, кто не хочет спотыкаться о верёвку. В этом режиме шнур отсоединяется от ручек, а взамен к ним прикрепляются утяжелители, которые создают ощущение веса верёвки. Автоматический подсчёт прыжков работает и в таком режиме.

Умная скакалка Mijia Smart Skipping Rope доступна для заказа на платформе Xiaomi Youpin по цене 95 юаней (~1100 рублей). После окончания краудфандинговой кампании цена поднимется до 129 юаней (~1400 рублей).