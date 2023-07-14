Танковую мощь России и Украины в 2023 году сравнили

Танковую мощь России и Украины в 2023 году сравнилиОтмечается, что у Украины нет собственного производства
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер провел сравнение танковых сил России и Украины в 2023 году и призвал не верить информации о том, что Россия имеет меньше танков, чем Украина. Его слова приводит Лента.ру.
Источник: Ferra.ru / Kandinsky 2.2
В эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty Риттер указал на то, что Москва выпускает более ста современных танков каждый месяц, в то время как Киев полагается на поставки от западных союзников, не имея собственного производства.
Экс-разведчик также отметил, что иностранные танки на передовой уже уничтожены. Он заключил, что у России танков более чем достаточно.
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