В эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty Риттер указал на то, что Москва выпускает более ста современных танков каждый месяц, в то время как Киев полагается на поставки от западных союзников, не имея собственного производства.

Экс-разведчик также отметил, что иностранные танки на передовой уже уничтожены. Он заключил, что у России танков более чем достаточно.

Интересно на этом фоне, что разработанный российскими инженерами комплекс «Прометей» позволяет управлять любой боевой машиной «с пульта» — а при необходимости и обеспечит ее самостоятельное движение, рассказал индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.