Телескоп для изучения темной материи успешно запущен в космос

Оснащенный мощной 600-мегапиксельной камерой, а также спектрометром и фотометром ближнего инфракрасного диапазона, космический аппарат в течение следующих шести лет сделает снимки примерно трети ночного неба.

Измеряя красное смещение галактик и объединяя данные наземных обсерваторий, ученые надеются определить расстояния между галактиками и проверить теорию общей относительности Альберта Эйнштейна в космических масштабах.

Данные, полученные «Евклидом», потенциально могут произвести революцию в нашем понимании физики и дать представление о будущем Вселенной.