Телескоп снял завораживающие снимки взорвавшейся звезды

На снимке остаток сверхновой звезды виден с беспрецедентной четкостью. Камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) «Уэбба» запечатлела сложные детали расширяющейся оболочки, обнажив столкновение внутренней оболочки с материалом, выброшенным взорвавшейся звездой.

Яркие цвета подчеркивают различные активности внутри Cas A: оранжевые и розовые сгустки представляют газы внутренней оболочки.

На снимке также можно увидеть загадочного «Зеленого монстра». Хотя «зеленый» цвет не виден в NIRCam, то, что осталось в ближнем инфракрасном диапазоне в этой области, может дать представление о загадочной особенности. Круглые отверстия, видимые на изображении MIRI, на изображении NIRCam слабо очерчены бело-фиолетовым излучением — это представляет собой ионизированный газ. Исследователи полагают, что это происходит из-за того, что обломки сверхновой прорываются сквозь нее и формируют газ, оставленный звездой перед ее взрывом.