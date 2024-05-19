Теория Эйнштейна была права: ученые увидели «область погружения» черной дыры

Прорывное наблюдение за черной дырой, находящейся на расстоянии 10 000 световых лет от Земли, стало первым случаем непосредственного наблюдения за этой областью. «Мы игнорировали этот регион, потому что у нас не было данных», — говорит Эндрю Маммери, ведущий автор исследования, опубликованного в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. «Но теперь, когда они у нас есть, мы не можем объяснить это по-другому».

Маммери, ученый-исследователь из Оксфорда, сравнил «область погружения» с «краем водопада». В отличие от горизонта событий, который задерживает все, включая свет и излучение, область погружения позволяет свету выходить наружу, в то время как материя притягивается сильной гравитацией черной дыры.

Ожидается, что это открытие расширит наше понимание формирования и эволюции черных дыр.