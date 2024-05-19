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Наука и технологии
Опубликовано 19 мая 2024, 20:25
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Теория Эйнштейна была права: ученые увидели «область погружения» черной дыры

Что в ней особенного
Группа астрономов подтвердила важнейшее предсказание теории гравитации Эйнштейна, наблюдая «область погружения» черной дыры. Эта область, где материя не может удержаться на орбите и падает в черную дыру, была обнаружена с помощью телескопа NASA NuSTAR и телескопа NICER на Международной космической станции.
Теория Эйнштейна была права: ученые увидели «область погружения» черной дыры
© Ferra

Прорывное наблюдение за черной дырой, находящейся на расстоянии 10 000 световых лет от Земли, стало первым случаем непосредственного наблюдения за этой областью. «Мы игнорировали этот регион, потому что у нас не было данных», — говорит Эндрю Маммери, ведущий автор исследования, опубликованного в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. «Но теперь, когда они у нас есть, мы не можем объяснить это по-другому».

Маммери, ученый-исследователь из Оксфорда, сравнил «область погружения» с «краем водопада». В отличие от горизонта событий, который задерживает все, включая свет и излучение, область погружения позволяет свету выходить наружу, в то время как материя притягивается сильной гравитацией черной дыры.

Ожидается, что это открытие расширит наше понимание формирования и эволюции черных дыр.

Источник:CNN
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Черная Дыра
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#Находка
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#космос
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#астрономия