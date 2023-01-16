Теперь в «Авито» можно вернуть товар частному продавцу

14:17, 16 января 2023
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Теперь в «Авито» можно вернуть товар частному продавцуСмотрите условия возврата
Сервис объявлений «Авито» сообщил, что запускает опцию возврата товаров от частных продавцов в течение двух недель после покупки.
Фото: Unsplash
Пользователи смогут возвращать товары, купленные через Авито Доставку у частных продавцов в течение 14 дней после получения. Объявления продавцов, которые подключили такую возможность, будут отмечены специальным бейджем зелёного цвета «14 дней на возврат». Это можно будет сделать при доставке Почтой России, Boxberry, СДЭК, Авито x EXMAIL и др.
Пока опция тестируется. Условия для возврата такие:
- если товар надлежащего качества, его можно вернуть только без новых следов использования;
- если ненадлежащего качества, продавец обязуется принять его в любом случае.