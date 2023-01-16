Теперь в «Авито» можно вернуть товар частному продавцу

Пользователи смогут возвращать товары, купленные через Авито Доставку у частных продавцов в течение 14 дней после получения. Объявления продавцов, которые подключили такую возможность, будут отмечены специальным бейджем зелёного цвета «14 дней на возврат». Это можно будет сделать при доставке Почтой России, Boxberry, СДЭК, Авито x EXMAIL и др.

Пока опция тестируется. Условия для возврата такие: