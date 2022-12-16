Tesla предложила своим клиентам продавать электричество обратно в сеть Техаса

Компания анонсировала Tesla Electric - электрический план, превращающий Tesla в розничного поставщика электроэнергии и позволяющий владельцам Powerwall продавать часть избыточной электроэнергии обратно в сеть (Tesla будет выступать в качестве посредника).

Важно отметить, что этот продукт предназначен только для владельцев одной из больших батарей Tesla и имеете дом в “дерегулируемой части Техаса”.

На фоне финансовых проблем недавно купленного Илоном Маском Twitter он продал акции Tesla еще на 3,5 млрд долларов, согласно форме, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Как отмечает The Wall Street Journal, за год Маск продал акций на сумму более 39 млрд долларов.