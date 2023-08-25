Tesla разрешили построить закусочную и автокинотеатр

Реализацию проекта перенесли в Голливуд по адресу 7001 W. Santa Monica Boulevard. После восьмимесячного процесса согласования компания Tesla получила разрешение городских властей Лос-Анджелеса на грейдирование территории, возведение стен и установку киноэкранов.

Главное, чтобы у них все вышло и автовладельцы не оказались заперты в своих автомобилях, что уже произошло с несколькими людьми.