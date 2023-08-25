Tesla разрешили построить закусочную и автокинотеатр

Tesla разрешили построить закусочную и автокинотеатрСроки строительства пока не оговаривались
Согласно документам, полученным из Департамента строительства и безопасности Лос-Анджелеса, компания Tesla получила разрешение на реализацию своего проекта Diner and Drive-In Movie Supercharger. Проект, о котором давно идет речь, будет включать 32 станции зарядки Supercharger, закусочную с разнообразными блюдами и два уличных киноэкрана, на которых будут демонстрироваться, как несложно догадаться, фильмы.
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Реализацию проекта перенесли в Голливуд по адресу 7001 W. Santa Monica Boulevard. После восьмимесячного процесса согласования компания Tesla получила разрешение городских властей Лос-Анджелеса на грейдирование территории, возведение стен и установку киноэкранов.
Главное, чтобы у них все вышло и автовладельцы не оказались заперты в своих автомобилях, что уже произошло с несколькими людьми.