Наука и технологии
11:57, 10 марта 2023
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Теслаград или Марс-сити? Илон Маск хочет построить собственный город

Для своих сотрудников

Согласно Wall Street Journal, Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск работает над созданием собственного города в Техасе. Маск планирует построить город рядом со своими объектами Boring Company и SpaceX, которые в настоящее время находятся в стадии строительства.

Теслаград или Марс-сити? Илон Маск хочет построить собственный город

Фото: vectorpouch / Freepic

На территории уже есть ряды модульных домов, бассейн, открытая спортивная площадка и тренажерный зал, а также установлены таблички с надписями: "Welcome, snailbrook, tx, est. 2021."

По данным WSJ, в планы Маска входит строительство жилья для своих сотрудников и взимание с них примерно 800 долларов в месяц за дома с одной или двумя спальнями. У них будет 30 дней, чтобы освободить помещение, если они будут уволены или уйдут с работы.

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