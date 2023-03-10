Теслаград или Марс-сити? Илон Маск хочет построить собственный город

На территории уже есть ряды модульных домов, бассейн, открытая спортивная площадка и тренажерный зал, а также установлены таблички с надписями: "Welcome, snailbrook, tx, est. 2021."

По данным WSJ, в планы Маска входит строительство жилья для своих сотрудников и взимание с них примерно 800 долларов в месяц за дома с одной или двумя спальнями. У них будет 30 дней, чтобы освободить помещение, если они будут уволены или уйдут с работы.