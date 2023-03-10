Теслаград или Марс-сити? Илон Маск хочет построить собственный город

11:57, 10 марта 2023
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Теслаград или Марс-сити? Илон Маск хочет построить собственный городДля своих сотрудников
Согласно Wall Street Journal, Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск работает над созданием собственного города в Техасе. Маск планирует построить город рядом со своими объектами Boring Company и SpaceX, которые в настоящее время находятся в стадии строительства.
Фото: vectorpouch / Freepic
На территории уже есть ряды модульных домов, бассейн, открытая спортивная площадка и тренажерный зал, а также установлены таблички с надписями: "Welcome, snailbrook, tx, est. 2021."
По данным WSJ, в планы Маска входит строительство жилья для своих сотрудников и взимание с них примерно 800 долларов в месяц за дома с одной или двумя спальнями. У них будет 30 дней, чтобы освободить помещение, если они будут уволены или уйдут с работы.