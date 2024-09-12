Тестовый полет самой амбициозной ракеты SpaceX отложили до конца ноября

Опубликовано 12 сентября 2024, 03:001 мин.
Тестовый полет самой амбициозной ракеты SpaceX отложили до конца ноябряПостановление регулятора
SpaceX объявила, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не одобрит лицензию на запуск ее следующего испытательного корабля Starship по крайней мере до конца ноября. Эта отсрочка затрагивает пятый полномасштабный испытательный полет ракеты.
© SpaceX
Предстоящее испытание имеет большое значение для SpaceX, поскольку она стремится достичь своей самой амбициозной цели: поймать ракету-носитель Super Heavy. Ракета-носитель с помощью двигателей Raptor замедлит свое падение, на Земле ее поймают две механические руки.
SpaceX критикует затянувшийся процесс получения лицензии, объясняя задержки «необоснованными и раздражающими» причинами. Компания утверждает, что задержки с получением лицензии связаны не с вопросами безопасности, а с излишними экологическими проблемами и нормативными препятствиями.