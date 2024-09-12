Тестовый полет самой амбициозной ракеты SpaceX отложили до конца ноября

Предстоящее испытание имеет большое значение для SpaceX, поскольку она стремится достичь своей самой амбициозной цели: поймать ракету-носитель Super Heavy. Ракета-носитель с помощью двигателей Raptor замедлит свое падение, на Земле ее поймают две механические руки.

SpaceX критикует затянувшийся процесс получения лицензии, объясняя задержки «необоснованными и раздражающими» причинами. Компания утверждает, что задержки с получением лицензии связаны не с вопросами безопасности, а с излишними экологическими проблемами и нормативными препятствиями.