Наука и технологии
Опубликовано 12 сентября 2024, 03:00
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Тестовый полет самой амбициозной ракеты SpaceX отложили до конца ноября

Постановление регулятора
SpaceX объявила, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не одобрит лицензию на запуск ее следующего испытательного корабля Starship по крайней мере до конца ноября. Эта отсрочка затрагивает пятый полномасштабный испытательный полет ракеты.
Тестовый полет самой амбициозной ракеты SpaceX отложили до конца ноября

© SpaceX

Предстоящее испытание имеет большое значение для SpaceX, поскольку она стремится достичь своей самой амбициозной цели: поймать ракету-носитель Super Heavy. Ракета-носитель с помощью двигателей Raptor замедлит свое падение, на Земле ее поймают две механические руки.

SpaceX критикует затянувшийся процесс получения лицензии, объясняя задержки «необоснованными и раздражающими» причинами. Компания утверждает, что задержки с получением лицензии связаны не с вопросами безопасности, а с излишними экологическими проблемами и нормативными препятствиями.

Источник:SpaceX
Автор:Максим Многословный
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