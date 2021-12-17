TikTok запустит доставку еды

Доставка будет называться TikTok Kitchen. Её запуск намечен на март 2022 года. Для проекта TikTok будет сотрудничать с компанией Virtual Dining Concepts.

На первом этапе TikTok откроёт в США 300 кухонь, к концу 2022 года — более 1000. В меню будут самые популярные рецепты из приложения. Это, например, запечённая паста с фетой, чипсы из макарон с сыром, гамбургеры и кукурузные рёбрышки с пармезаном.

Отмечается, что цены будут относительно невысокими — сопоставимыми с другими брендами Virtual Dining Concept. Для примера: бургер MrBeast стоит от $6,99.

В TikTok также заявили, что будут делиться прибылью от ресторанов с авторами рецептов.