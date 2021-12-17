TikTok запустит доставку еды

Наука и технологии
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TikTok запустит доставку едыНо пока только в США
Издание Bloomberg сообщило, что TikTok намерен открыть доставку еды в США. Соцсеть будет привозить блюда, которые попали в тренды.
Доставка будет называться TikTok Kitchen. Её запуск намечен на март 2022 года. Для проекта TikTok будет сотрудничать с компанией Virtual Dining Concepts.
На первом этапе TikTok откроёт в США 300 кухонь, к концу 2022 года — более 1000. В меню будут самые популярные рецепты из приложения. Это, например, запечённая паста с фетой, чипсы из макарон с сыром, гамбургеры и кукурузные рёбрышки с пармезаном.
Отмечается, что цены будут относительно невысокими — сопоставимыми с другими брендами Virtual Dining Concept. Для примера: бургер MrBeast стоит от $6,99.
В TikTok также заявили, что будут делиться прибылью от ресторанов с авторами рецептов.
Источник: Bloomberg