Тим Кук: Apple уже много лет развивает генеративные технологии ИИ

Тим Кук: Apple уже много лет развивает генеративные технологии ИИЖдем AppleGPT
В интервью генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что Apple уже несколько лет проводит исследования различных технологий ИИ, в том числе генеративного ИИ. Это значительный сдвиг, поскольку ранее Кук был сдержан в обсуждении генеративного ИИ, концентрируясь в основном на более широком ИИ и машинном обучении.
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Однако теперь он подчеркивает стремление компании внедрять технологии ИИ, в том числе генеративный ИИ, в свои продукты для улучшения жизни людей. О приверженности Apple идеям ИИ свидетельствуют ее расходы на исследования и разработки, которые в III квартале 2023 г. выросли до $22,61 млрд.
Хотя конкретные детали проектов Apple в области генеративного ИИ пока не разглашаются, СМИ ранее писали, что компания проводит внутренние испытания собственного чат-бота под названием AppleGPT. По имеющимся данным, в следующем году компания Apple готовится сделать важный анонс, связанный с ИИ.