Тим Кук: Apple уже много лет развивает генеративные технологии ИИ

Однако теперь он подчеркивает стремление компании внедрять технологии ИИ, в том числе генеративный ИИ, в свои продукты для улучшения жизни людей. О приверженности Apple идеям ИИ свидетельствуют ее расходы на исследования и разработки, которые в III квартале 2023 г. выросли до $22,61 млрд.

Хотя конкретные детали проектов Apple в области генеративного ИИ пока не разглашаются, СМИ ранее писали, что компания проводит внутренние испытания собственного чат-бота под названием AppleGPT. По имеющимся данным, в следующем году компания Apple готовится сделать важный анонс, связанный с ИИ.