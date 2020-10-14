Тинькофф Банк могут продать МТС

По информации The Bell, Олег Тиньков рассматривает все варианты для сделки. Предприниматель вёл переговоры с МТС параллельно с переговорами с Яндексом. Общение продолжается, окончательное решение не принято.

Сообщается, что главный бенефициар МТС Владимир Евтушенков может занять деньги на покупку Тинькофф Банка у Сбербанка. Есть идея создать «мягкий консорциум» между госбанком, МТС и Тинькофф Банком.

Пока ни одна из сторон не прокомментировала сведения журналистов. Напомним, что в случае сделки Тинькофф Банка с Яндексом называли сумму в $5,5 млрд.