Наука и технологии
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Тинькофф Банк могут продать МТС
Ранее стало известно о переговорах с Яндексом
Недавно СМИ сообщили, что Яндекс рассматривает покупку Тинькофф Банка. Теперь The Bell пишет, что «увести» банк Олега Тинькова могут МТС или МТС Банк.
По информации The Bell, Олег Тиньков рассматривает все варианты для сделки. Предприниматель вёл переговоры с МТС параллельно с переговорами с Яндексом. Общение продолжается, окончательное решение не принято.
Сообщается, что главный бенефициар МТС Владимир Евтушенков может занять деньги на покупку Тинькофф Банка у Сбербанка. Есть идея создать «мягкий консорциум» между госбанком, МТС и Тинькофф Банком.
Пока ни одна из сторон не прокомментировала сведения журналистов. Напомним, что в случае сделки Тинькофф Банка с Яндексом называли сумму в $5,5 млрд.