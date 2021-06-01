Сообщается, что иск был направлен в московский Арбитражный суд 31 мая. Третьей стороне в деле выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Пока точно неизвестно, в чём заключаются претензии Тинькофф Банка. Но пресс-служба банка рассказала РБК, что иск аналогичен тому, что был подан ранее к МТС.

От МТС Тинькофф Банк требовал 1,117 млрд рублей. Банк обвинял оператора связи в том, что последний устанавливал высокие цены на услуги СМС-рассылки. Ранее ФАС выяснила, что для банков с госучастием цены у операторов «большой четвёрки» были ниже.