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Тиньков оскорбил Яндекс и отказался продавать ему свой банк
Тинькофф банк будет развиваться сам
Недавно в СМИ появилась информация о том, что Тинькофф банк ведёт переговоры с Яндексом о возможной покупке. Сегодня первая сторона объявила о прекращении переговоров. А чуть позже в сети опубликовали письмо основателя TCS Group Олега Тинькова сотрудникам, в котором он оскорбил Яндекс и объяснил, почему сделка сорвалась.
Письмо оказалось в руках журналистов из The Bell. В обращении к сотрудникам Тиньков пояснил, что переговоры начались с «объединения, поисков синергий». Основатель Тинькофф банка рассчитывал построить «самую большую частную компанию России». Но Яндекс намеревался просто купить банк. Предприниматель заключил, что «Тинькофф не продаётся ни Яндексу, ни МТС».
«Мы, а не они купим этот г****-Яндекс! Я не верю в эту забюрокраченную компанию».
Тиньков считает, что банк сам способен дорасти до 20 млн клиентов, $1 млрд прибыли и $10+ млрд стоимости на бирже.