Тиньков оскорбил Яндекс и отказался продавать ему свой банк

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Тинькофф банк ведёт переговоры с Яндексом о возможной покупке. Сегодня первая сторона объявила о прекращении переговоров. А чуть позже в сети опубликовали письмо основателя TCS Group Олега Тинькова сотрудникам, в котором он оскорбил Яндекс и объяснил, почему сделка сорвалась.