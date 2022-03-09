Toshiba работает над рекордным HDD емкостью 40 терабайт

К концу 2022 финансового года, Toshiba представит 10-пластинчатый жесткий диск емкостью 26 ТБ. Компания сохранит агрессивный темп развития и намерена в последующие годы представить 11-пластинчатый диск емкостью 30 ТБ.

Toshiba утверждает, что уже через 5 лет сможет предложить жесткий диск емкостью более 40 ТБ, а именно к концу 2027 финансового года.

Ранее стало известно, что цены на оперативную память стандарта DDR5 стали снижаться. Причём довольно сильно: иногда до 80 процентов. Здесь мы рассказали об этом подробнее.