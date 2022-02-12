Тот самый PlayBoy построит новый особняк в метавселенной

“Когда вы думаете о том, что представляет собой этот бренд, с точки зрения маркетинга, у нас практически 100% узнаваемости во всем мире”, - сказал он.

Компания стремится использовать эту "неотъемлемую ценность" в цифровом мире. Так, компания выпустила тысячи Playboy NFT с аватарами зайчиков, запустила цифровую социальную платформу Centerfold и планирует построить новый особняк Playboy в метавселенной.

Если вы все еще не знаете, что такое метавселенная и “с чем ее едят”, то можете прочитать наш материал, в котором медиатехнолог, основатель креативного агентства My Duck’s Vision Юрий Дегтярев рассказал о том, что такое метавселеннные и стоят ли они внимания.