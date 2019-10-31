Товары с AliExpress можно будет забрать в ближайшем супермаркете

Об этом журналистам рассказали представители маркетплейса и компании-владельца супермаркетов X5 Retail Group.

Забрать посылки можно уже в 5700 магазинах указанных торговых сетей. Покупатель может либо сам взять товар из постамата, либо получить его на кассе. В последнем случае будет нужно показать кассиру паспорт и назвать номер заказа. Сообщается, что все посылки на кассе будут храниться в сейфах.

Доставкой заказов до супермаркетов занимается собственно компания X5 Retail Group. Со склада китайского логистического оператора их будет забирать подразделение 5Post.

Как пишут журналисты, по состоянию на сентябрь сеть X5 насчитывала 15 752 магазина.