Twitter начал замедлять переход на сайты с критикой приложения

Это замедление может повлиять на ранжирование в поисковых системах, что приведет к снижению видимости затронутых сайтов. Изначально проблема была отмечена на сайте Hacker News, где было показано, что пользователи не менее пяти секунд задерживались, прежде чем их перенаправляли на нужную ссылку.

Ранее, стремясь вернуть доверие рекламодателей, X представила новые «настройки чувствительности», позволяющие рекламодателям контролировать тип контента, который появляется рядом с их объявлениями.