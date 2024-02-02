У аналога Олимпийских игр с разрешенным допингом появился новый спонсор

У аналога Олимпийских игр с разрешенным допингом появился новый спонсорНе только запрещен, но и поощряется
В чем смысл «Усовершенствованных игр»?
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Спортсмены могут использовать любые вещества, улучшающие их спортивные результаты, от стероидов до гормонов роста.
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Будут проводиться только индивидуальные соревнования по легкой атлетике, плаванию, гимнастике, боевым видам спорта и тяжелой атлетике с упором на установление мировых рекордов.
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В отличие от Олимпийских игр, все участники получают базовую зарплату, а за победу и установление рекордов начисляются бонусы.
Используя существующие площадки и сосредоточившись на ограниченном количестве мероприятий, организаторы стремятся снизить затраты по сравнению с традиционными Олимпийскими играми.
Критики при этом высказывают опасения по поводу рисков для здоровья, связанных с широким распространением допинга, потенциальной эксплуатации спортсменов и подрыва духа честной конкуренции. К тому же остается неясным долгосрочное влияние на существующие спортивные организации и соревнования, такие как Олимпийские игры.