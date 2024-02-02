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Наука и технологии
Опубликовано 02 февраля 2024, 17:20
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У аналога Олимпийских игр с разрешенным допингом появился новый спонсор

Не только запрещен, но и поощряется
Технологический предприниматель Питер Тиль решил инвестировать в новое радикальное спортивное мероприятие под названием «Усовершенствованные игры», где допинг будет не только разрешен, но и поощряться. Это событие, дебют которого запланирован на 2025 год, обещает «перевернуть традиционную атлетику», используя науку и технологии, чтобы «расширить границы человеческих возможностей».

В чем смысл «Усовершенствованных игр»?

  • Спортсмены могут использовать любые вещества, улучшающие их спортивные результаты, от стероидов до гормонов роста.

  • Будут проводиться только индивидуальные соревнования по легкой атлетике, плаванию, гимнастике, боевым видам спорта и тяжелой атлетике с упором на установление мировых рекордов.

  • В отличие от Олимпийских игр, все участники получают базовую зарплату, а за победу и установление рекордов начисляются бонусы.

Используя существующие площадки и сосредоточившись на ограниченном количестве мероприятий, организаторы стремятся снизить затраты по сравнению с традиционными Олимпийскими играми.

Критики при этом высказывают опасения по поводу рисков для здоровья, связанных с широким распространением допинга, потенциальной эксплуатации спортсменов и подрыва духа честной конкуренции. К тому же остается неясным долгосрочное влияние на существующие спортивные организации и соревнования, такие как Олимпийские игры.

Источник:Sifted
Автор:Максим Многословный
Теги:
#спорт
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#Олимпийские игры