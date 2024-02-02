У аналога Олимпийских игр с разрешенным допингом появился новый спонсор

Не только запрещен, но и поощряется

Технологический предприниматель Питер Тиль решил инвестировать в новое радикальное спортивное мероприятие под названием «Усовершенствованные игры», где допинг будет не только разрешен, но и поощряться. Это событие, дебют которого запланирован на 2025 год, обещает «перевернуть традиционную атлетику», используя науку и технологии, чтобы «расширить границы человеческих возможностей».