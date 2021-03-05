Часть россиян скоро лишат домашнего интернета

Разрешение выдали 10 марта 2011 года. Тогда компании получили возможность использовать частоты в диапазоне 3,4–3,6 ГГц для предоставления беспроводного фиксированного доступа в интернет в течение 10 лет.

Как пишет РБК, срок до сих пор не продлили. То есть 11 марта операторы, использующие частоты 3,4–3,6 ГГц, должны будут выключить передатчики.

РБК напоминает, что ресурс в указанном диапазоне получили компании, входящие в группу Freshtel («дочка» «Ростелекома»), оператор Golden Telecom (объединился с «ВымпелКомом»), компания «Неоспринт» («дочка» «МегаФона»), «Престиж-Интернет» (был присоединен к «ЭР-Телеком Холдингу»). Осенью же 2011 года Роскомнадзор распределил ресурс в 29 городах и восьми регионах страны (Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, Алтае, Тыве, Камчатском крае и Магаданской области) на конкурсах. В основном победителем конкурсов была «дочка» РЖД «Транстелеком».

Отмечается, что операторы не понимают, почему комиссия не продлевает использование диапазона. По оценкам, в России сейчас насчитывается более 100 тысяч абонентов услуг фиксированного беспроводного доступа в интернет.