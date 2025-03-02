У кандидата на пост главы ВВС нашли связи с компанией SpaceX

Они направили письмо, в котором просят Майнка прояснить его роль в заключении контрактов со SpaceX во время работы в Национальном разведывательном управлении страны (NRO). Они также хотят знать, как он будет работать с будущими контрактами, если его кандидатура будет утверждена.

Майнк, кандидатура которого была выдвинута 16 января, будет курировать крупные контракты ВВС и Космических сил, в том числе связанные с военными космическими операциями, где SpaceX является ключевым игроком. Озабоченность сенаторов вызвана сообщением о том, что Майнк структурировал многомиллиардный контракт NRO таким образом, что это было выгодно SpaceX.

Илон Маск, возглавляющий SpaceX и занимающий должность консультанта в правительстве, по сообщениям, поддержал кандидатуру Майнка.