Наука и технологии
Опубликовано 02 марта 2025, 01:30
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У кандидата на пост главы ВВС нашли связи с компанией SpaceX

В США обеспокоились
Два сенатора-демократа США, Элизабет Уоррен и Тэмми Дакворт, высказывают опасения в отношении Троя Майнка, кандидата на пост министра ВВС от Трампа, в связи с его прошлыми связями со SpaceX.
У кандидата на пост главы ВВС нашли связи с компанией SpaceX

© SpaceX

Они направили письмо, в котором просят Майнка прояснить его роль в заключении контрактов со SpaceX во время работы в Национальном разведывательном управлении страны (NRO). Они также хотят знать, как он будет работать с будущими контрактами, если его кандидатура будет утверждена.

Майнк, кандидатура которого была выдвинута 16 января, будет курировать крупные контракты ВВС и Космических сил, в том числе связанные с военными космическими операциями, где SpaceX является ключевым игроком. Озабоченность сенаторов вызвана сообщением о том, что Майнк структурировал многомиллиардный контракт NRO таким образом, что это было выгодно SpaceX.

Илон Маск, возглавляющий SpaceX и занимающий должность консультанта в правительстве, по сообщениям, поддержал кандидатуру Майнка.

Источник:SpaceNews
Автор:Максим Многословный
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