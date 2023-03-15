У подрядчика SpaceX украли 3000 уникальных чертежей

Группа также высмеяла главу SpaceX и пригрозила, что с 20 марта начнет сливать или продавает данные, если требования банды о выплате денег не будут выполнены.

Компания Maximum Industries, если судить по сообщениям, пока не готова раскошелиться. Встает также вопрос о том, что в случае покупки кем-либо этих чертежей, детали все равно придется изготавливать. Покупателю придется также делать это скрытно, чтобы не вызвать скандала, либо изменить их (но тогда какой смысл в покупке?).

Но тем не менее, утечка все равно привлечет нежелательное внимание, особенно со стороны правительства США, от которой компания зависит в первую очередь, потому что это один из основных заказчиков SpaceX.

Ни SpaceX, ни Maximum Industries не ответили на запрос комментария со стороны The Register.