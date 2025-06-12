Изначально старт был запланирован на утро 11 июня с космодрома NASA во Флориде. Однако за день до запуска SpaceX объявила, что обнаружила утечку жидкого кислорода (LOx) — одного из видов топлива, используемого в двигателях ракеты.

Проблема была выявлена после испытаний первой ступени Falcon 9, во время которых двигатели включают на короткое время прямо на стартовой площадке. Как рассказал представитель SpaceX Билл Герстенмайер, утечка уже наблюдалась на предыдущем полёте этой ступени.

Теперь инженеры проводят дополнительные работы по устранению неисправности. После завершения ремонта и при наличии свободного времени на стартовом полигоне, будет назначена новая дата запуска.

Экипаж Ax-4 состоит из четырёх человек. Командир миссии — Пегги Уитсон, бывший астронавт NASA. Также в полёт отправятся представители Индии (Шубханшу Шукла), Польши (Славош Узнаньски) и Венгрии (Тибор Капу).

Астронавты пробудут на станции около двух недель и выполнят более 60 научных экспериментов.