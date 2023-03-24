У SpaceX серьезные проблемы с модернизированными спутниками Starlink V2

“В Starlink V2 много новых технологий, поэтому мы испытываем некоторые проблемы, как и ожидалось”, - пишет Илон Маск на своей странице в Twitter. “Некоторые спутники будут деорбитированы, другие будут тщательно протестированы”.

Аппараты Starlink V2 оснащены улучшенными фазированными антенными решетками и используют частоты E-диапазона для передачи данных, что позволяет увеличить пропускную способность каждого спутника в четыре раза по сравнению с предыдущими аппаратами. Они также оснащены новыми более высокопроизводительными электрическими двигателями, которые используют аргоновое, а не криптоновое топливо для снижения затрат.