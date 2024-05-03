У SpaceX всё стабильно хорошо: рекордный запуск Falcon 9 доставил спутники Maxar

Этот запуск стал вторым за неделю, когда SpaceX установила рекорд повторного использования ракеты. Первая ступень Falcon 9 отработала безупречно, выполнив свою миссию и вернувшись для вертикального приземления в Ванденберге примерно через 8,5 минут после старта.

Разгонный блок ракеты нес первые два спутника из запланированной компанией Maxar шестиспутниковой сети WorldView Legion. Эти спутники расширят возможности Maxar по съемке, имея 30-сантиметровую мультиспектральную съемку. После всех запусков вся группировка Maxar, состоящая из 10 электрооптических спутников, будет делать снимки наиболее динамичных регионов Земли каждые 20−30 минут в светлое время суток.