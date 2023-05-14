У телескопа «Джеймс Уэбб» начался «сезон» открытий: что уже изучено

У телескопа «Джеймс Уэбб» начался «сезон» открытий: что уже изученоОчень далекая галактика
Международная группа ученых использовала телескоп Джеймса Уэбба (JWST) для изучения галактики GN20. Расположенная на расстоянии 12 млрд световых лет от нас, GN20 в настоящее время переживает всплеск звездообразования, вероятно, вызванный столкновением с другой галактикой.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
GN20 - важная галактика для астрономов, поскольку она была одной из первых, где было проведено обширное исследование активного звездообразования. Наблюдаемая в то время, когда возраст Вселенной составлял всего 1,8 миллиарда лет, GN20 известна своей интенсивной скоростью звездообразования - около 1 860 солнечных масс в год.
Используя возможности аппарата , команда обнаружила плотное, яркое ядро, окруженное газовой оболочкой, в которой сгруппированы многочисленные звезды. Скорость звездообразования только в этой центральной структуре составляет около 500 солнечных масс в год и продолжается уже 100 млн лет. Диаметр «ядра» составляет менее 2 600 световых лет, а газовая оболочка простирается на 23 000 световых лет.
Интересно, что центр газовой оболочки смещен относительно центра звездной области, что указывает на недавнее столкновение с другой галактикой.