У телескопа «Джеймс Уэбб» начался «сезон» открытий: что уже изучено

GN20 - важная галактика для астрономов, поскольку она была одной из первых, где было проведено обширное исследование активного звездообразования. Наблюдаемая в то время, когда возраст Вселенной составлял всего 1,8 миллиарда лет, GN20 известна своей интенсивной скоростью звездообразования - около 1 860 солнечных масс в год.

Используя возможности аппарата , команда обнаружила плотное, яркое ядро, окруженное газовой оболочкой, в которой сгруппированы многочисленные звезды. Скорость звездообразования только в этой центральной структуре составляет около 500 солнечных масс в год и продолжается уже 100 млн лет. Диаметр «ядра» составляет менее 2 600 световых лет, а газовая оболочка простирается на 23 000 световых лет.