Наука и технологии
Опубликовано 20 сентября 2025, 15:00
1 мин.

Uber начнёт доставку еды дронами

Вместе с Flytrex
Uber Eats готовится использовать дроны для доставки еды в США. Компания объявила о партнёрстве с израильской фирмой Flytrex. Тестовые доставки планируется начать до конца этого года, точные города пока не раскрыты.
Flytrex уже доставила более 200 000 заказов в США за последние три года и сотрудничает с конкурентами Uber Eats, включая DoorDash. Дроны Flytrex способны работать автономно.

По словам Сарфраза Маредиа, президента Uber по автономной мобильности и доставке, технология дронов открывает «новую эру» доставки: мол, это быстро, безопасно и экологично.

Uber также сделает инвестиции в Flytrex, детали сделки не раскрываются.

Источник:ABCnews
Автор:Максим Многословный
