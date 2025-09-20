Uber начнёт доставку еды дронами

Flytrex уже доставила более 200 000 заказов в США за последние три года и сотрудничает с конкурентами Uber Eats, включая DoorDash. Дроны Flytrex способны работать автономно.

По словам Сарфраза Маредиа, президента Uber по автономной мобильности и доставке, технология дронов открывает «новую эру» доставки: мол, это быстро, безопасно и экологично.

Uber также сделает инвестиции в Flytrex, детали сделки не раскрываются.