Ученые начали работу над защитой Луны во благо науки

Международный астрономический союз (IAU) возглавляет эту работу, стремясь сотрудничать с неправительственными организациями, чтобы защитить определенные области на Луне для телескопов и другого астрономического оборудования.

Один из подходов заключается в защите частотных диапазонов, используемых радиообсерваториями, а другой — в защите конкретных участков, подходящих для охлаждаемых инфракрасных телескопов или детекторов гравитационных волн. IAU также работает с NASA и частными компаниями над тем, чтобы будущие лунные миссии минимизировали помехи для астрономических наблюдений.

В связи с предстоящим запуском на Луну первой за последние 50 лет научной полезной нагрузки, финансируемой NASA, необходимость международной защиты лунных астрономических объектов становится как никогда актуальной.