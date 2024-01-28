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Наука и технологии
Опубликовано 28 января 2024, 20:15
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Ученые начали работу над защитой Луны во благо науки

Что они предложили
Ученые работают над защитой Луны для астрономических наблюдений, заключая международные соглашения, чтобы предотвратить вмешательство в лунную деятельность, пишет Space.com.

Международный астрономический союз (IAU) возглавляет эту работу, стремясь сотрудничать с неправительственными организациями, чтобы защитить определенные области на Луне для телескопов и другого астрономического оборудования.

Один из подходов заключается в защите частотных диапазонов, используемых радиообсерваториями, а другой — в защите конкретных участков, подходящих для охлаждаемых инфракрасных телескопов или детекторов гравитационных волн. IAU также работает с NASA и частными компаниями над тем, чтобы будущие лунные миссии минимизировали помехи для астрономических наблюдений.

В связи с предстоящим запуском на Луну первой за последние 50 лет научной полезной нагрузки, финансируемой NASA, необходимость международной защиты лунных астрономических объектов становится как никогда актуальной.

Источник:Space.com
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Луна
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#астрономия