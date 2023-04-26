Ученые раскрыли тайну использования 819-дневного календаря майя

Было установлено, что 819-дневный календарь связан с синодическими периодами - промежутком времени между двумя соединениями планеты с Солнцем. Хотя некоторые ученые предположили, что этот период связан с синодическим периодом Меркурия, который составляет 117 дней, этот метод не сработал для других планет.

В своем исследовании ученые выяснили, можно ли использовать период в 819 дней для представления нескольких синодических периодов для всех известных планет. Они обнаружили, что умножение 819 на шесть дает 4 914 дней, что соответствует 13 циклам 378-дневного синодического периода Сатурна.

Кроме того, умножение 819 на 20 дает 16 380 дней или примерно 45 лет, что означает, что этот календарь можно использовать для определения местоположения всех известных майя планет на 45 лет. Интересно, что 16 380 дней также кратно 260, количеству дней в священном календаре майя цолькин.

Это открытие также может помочь исследователям раскрыть новые знания о культуре, истории и космологии майя.