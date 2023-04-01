Ученые зафиксировали очень редкий тип взрывов в космосе

Ученые зафиксировали очень редкий тип взрывов в космосеЕсть две возможные причины уникальной формы взрыва
Астрономы из Университета Шеффилда сделали неожиданное открытие чрезвычайно редкого взрыва асферической звезды с помощью Ливерпульского телескопа. Взрыв, по размерам сопоставимый с Солнечной системой, первоначально был идентифицирован неправильно.
Фото: NASA
Сначала его посчитали за быстрый голубой оптический переход - явление, подобное сверхновым и гамма-всплескам по высокой оптической яркости. Однако взрыв оказался беспрецедентно плоским, что является очень необычным явлением, поскольку звезды обычно взрываются в сферической форме из-за своей формы.
Открытие было сделано случайно, когда ученые зафиксировали вспышку поляризованного света, а затем использовали Ливерпульский телескоп для измерения степени поляризации. Полученные данные были использованы для создания трехмерной модели взрыва.
Авторы исследования предполагают, что существует несколько объяснений уникальной формы взрыва: звезда сформировала диск непосредственно перед смертью, или же это может быть недоформированная сверхновая, ядро которой коллапсирует в черную дыру или нейтронную звезду, а затем поглощает остаток светимости. Ожидается, что это открытие послужит толчком для дальнейших исследований и поможет астрономам лучше понять, как умирают звезды и как они могут образовывать черные дыры.