Учёные: 3 секунды в день достаточно для тренировки мышц

В исследовании участвовали 39 здоровых студентов университета. Они выполняли одно поднятие тяжестей с максимальным усилием в течение трёх секунд в день пять дней в неделю на протяжении четырёх недель. В частности, студенты тренировали бицепс.

Ещё 13 человек не выполняли никаких упражнений в течение того же периода. Учёные измеряли мышечную силу и у тех, и у других.

Оказалось, что мышечная сила увеличилась более чем на 10% в группе, которая выполняла эксцентрические упражнения на бицепс в течение четырёх недель. То есть даже небольших усилий достаточно, чтобы немного натренироваться.

Напомним, что все решения по поводу здоровья лучше принимать с врачом.