Учёные: 3 секунды в день достаточно для тренировки мышц

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Учёные: 3 секунды в день достаточно для тренировки мышцОтличные новости для ленивых
Новое исследование учёных из Университета Эдит Коуэн показало, что поднятие тяжестей всего на три секунды в день может оказать положительное влияние на мышечную силу.
В исследовании участвовали 39 здоровых студентов университета. Они выполняли одно поднятие тяжестей с максимальным усилием в течение трёх секунд в день пять дней в неделю на протяжении четырёх недель. В частности, студенты тренировали бицепс.
Ещё 13 человек не выполняли никаких упражнений в течение того же периода. Учёные измеряли мышечную силу и у тех, и у других.
Оказалось, что мышечная сила увеличилась более чем на 10% в группе, которая выполняла эксцентрические упражнения на бицепс в течение четырёх недель. То есть даже небольших усилий достаточно, чтобы немного натренироваться.
Напомним, что все решения по поводу здоровья лучше принимать с врачом.
Источник: Medical Xpress