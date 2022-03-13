Учёные доказали опасность бега для здоровья

Исследователи собрали 40 пар однояйцевых близнецов и опросили их о спортивных привычках за последние несколько лет. Затем результаты опроса сопоставили с качеством ткани их ахиллова сухожилия. В частности, учёные изучили механическую жёсткость сухожилия.

Оказалось, что в парах, где один близнец был активнее, чем другой, сухожилия активного индивидуума были в среднем на 28% жёстче. Это говорит о том, что ахиллово сухожилие можно тренировать и безопасно адаптировать с помощью регулярных упражнений.

Исследователи сделали ещё один вывод: упражнения, включающие моменты, когда ступни полностью отрываются от пола, ​​такие как баскетбол и бег, оказывают большее влияние на ахиллово сухожилие, чем такие упражнения, как плавание или езда на велосипеде.

«Кажется вероятным, что регулярные упражнения с "воздушной фазой" могут увеличить риск чрезмерного повреждения ахиллова сухожилия», — заключили исследователи .