Учёные: людям, которые используют смайлы в переписке, доверяют меньше

В ходе недавнего исследования учёные из Школы менеджмента Коллера Тель-Авивского университета и Школы менеджмента Рэди при Калифорнийском университете в Сан-Франциско изучили восприятие американцами словесных и визуальных сообщений от разных людей. Оказалось, что если другой человек пользуется смайликами или какими-то картинками для передачи своих мыслей в переписке, то он в глазах окружающих выглядит менее авторитетным, чем тот, кто использует только слова.

Проводили исследование доктор Элинор Амит и профессор Шаем Данцигером (Школа менеджмента Коллера Тель-Авивского университета) совместно с профессором Памелой К. Смит (Школа менеджмента Рэди при Калифорнийском университете в Сан-Франциско). Все полученные результаты были опубликованы в издании Organizational Behavior and Human Decision Processes.