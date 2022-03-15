Учёные: людям, которые используют смайлы в переписке, доверяют меньше

Учёные: людям, которые используют смайлы в переписке, доверяют меньшеЭто выяснили израильские учёные
В ходе недавнего исследования учёные из Школы менеджмента Коллера Тель-Авивского университета и Школы менеджмента Рэди при Калифорнийском университете в Сан-Франциско изучили восприятие американцами словесных и визуальных сообщений от разных людей. Оказалось, что если другой человек пользуется смайликами или какими-то картинками для передачи своих мыслей в переписке, то он в глазах окружающих выглядит менее авторитетным, чем тот, кто использует только слова.
Проводили исследование доктор Элинор Амит и профессор Шаем Данцигером (Школа менеджмента Коллера Тель-Авивского университета) совместно с профессором Памелой К. Смит (Школа менеджмента Рэди при Калифорнийском университете в Сан-Франциско). Все полученные результаты были опубликованы в издании Organizational Behavior and Human Decision Processes.
Учёные провели несколько экспериментов, чтобы проверить реакцию людей на вербальные (словесные) и графические (визуальные) сообщения и на восприятие авторов этих сообщений. В рамках одного из экспериментов испытуемым нужно было представить, что они в магазине увидели человека в футболке Red Sox. При этом одной группе участников показали словесный логотип, а другой - графический. В результате человека в футболке с графическим логотипом охарактеризовали как менее влиятельного. Аналогичные данные были получены и в ходе других экспериментов.
По словам доктора Амит, такой выбор людей может быть связан с тем, что визуальные сообщения часто рассматриваются другими как стремление к социальной близости. Некоторые научные исследования демонстрируют, что менее авторитетные люди стремятся к ней сильнее, чем влиятельные.