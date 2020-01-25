Учёные нашли аналог Пакмана в живой природе

Исследователи сообщили, что представители самой часто встречающейся группы протистов, живущих в земле, ведут себя как Пакман. Они двигаются через лабиринты почвы, поедая по пути бактерий.

Протисты — это одноклеточные организмы с ядром, не входящие в состав животных, грибов и растений. Они невероятно быстро размножаются и наиболее устойчивы к изменению климата в отличие от большинства других форм жизни.

Учёные обнаружили, что большинство протистов являются аналогами Пакмана в живой природе — они поедают другие, более мелкие организмы.