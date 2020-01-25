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Учёные нашли аналог Пакмана в живой природе
Крошечные организмы тоже пожирают всё на своём пути
Игра Pac-Man, в которой надо управлять жёлтым Пакманом, чтобы съесть все точки в лабиринте, является одной из самых успешных аркадных видеоигр. По крайней мере она более известна, чем любой из организмов, названных протистами. Тем не менее, у них есть кое-что общее с Пакманом, как выяснили учёные.
Исследователи сообщили, что представители самой часто встречающейся группы протистов, живущих в земле, ведут себя как Пакман. Они двигаются через лабиринты почвы, поедая по пути бактерий.
Протисты — это одноклеточные организмы с ядром, не входящие в состав животных, грибов и растений. Они невероятно быстро размножаются и наиболее устойчивы к изменению климата в отличие от большинства других форм жизни.
Учёные обнаружили, что большинство протистов являются аналогами Пакмана в живой природе — они поедают другие, более мелкие организмы.