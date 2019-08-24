Учёные нашли связь между занятиями профессиональным спортом и плохим здоровьем зубов

Исследователи опросили 352 профессиональных спортсмена в велоспорте, плавании, регби, футболе, гребле, хоккее, парусном спорте и лёгкой атлетике. Также они оценили состояние зубов и дёсен участников исследования.

Осмотр показал, что почти половина (49,1%) спортсменов имеет кариес, а у подавляющего большинства наблюдаются ранние признаки воспаления дёсен. Тем не менее, 94% из них чистят зубы как минимум два раза в день, а 44% регулярно пользуются зубной нитью. Среди обычных людей эти показатели ниже.

Однако обычные люди и не употребляют так часто спортивные напитки, энергетические батончики и гели. Именно эти продукты, по мнению учёных, разрушительно воздействуют на зубы и дёсна.