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Учёные обнаружили облегчающую занятия спортом музыку

Всё зависит от темпа
Итальянские исследователи выяснили, что определённая музыка может облегчить занятия спортом. То есть человек будет проще переносить нагрузки.

Учёные провели эксперимент. У несколько популярных композиций они изменили темп, а затем предложили их послушать 20 девушкам во время занятий на беговой дорожке и силовых тренажёрах. Исследователи измеряли частоту пульса участниц эксперимента, а также выясняли, насколько уставшими они себя ощущали поле нагрузок. Стоит отметить, что девушки-добровольцы уже были достаточно натренированными.

Как оказалось, скорость музыки влияла на пульс участниц и на их психологическое состояние. Чем быстрее были композиции, тем легче девушки переносили нагрузки. Например, треки с темпом 90-110 ударов в минуту меньше нагружали сердце участниц и вызывали у них больше неприятных ощущений во время тренировок. В то же самое время композиции с 170-190 ударами в минуту наоборот улучшали впечатление от нагрузок.

Учёные также отметили, что музыка сильнее влияла на кардиотренировки, чем на силовые упражнения.