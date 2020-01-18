Учёные обнаружили пользу йоги для памяти

Учёные сравнили мозг у людей из двух групп: первые никогда не занимались йогой, а вторые практиковали хатха-йогу регулярно. Всем участники сделали снимки. Затем исследователи набрали добровольцев, которые ранее никогда не увлекались йогой, но по ходу эксперимента начали заниматься ею один-два раза в неделю в течение 10-24 недель.

Оказалось, что у тех людей, которые практикуют йогу, увеличен гиппокамп. Данный участок мозга отвечает за память. С возрастом он уменьшается, что может быть связано с ухудшением памяти. Также у любителей йоги оказалось больше вещества в префронтальной коре, миндалине и поясной коре. Эти области мозга связывают с принятием решений и эмоциями.