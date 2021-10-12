Учёные поймали странные радиоволны из центра Галактики

Учёные поймали странные радиоволны из центра ГалактикиНе могут объяснить их природу
Наиболее странным свойством этих сигналов является то, что они имеют очень высокую степень поляризации. Это означает, что колебания происходят только в одном направлении, но это направление вращается. Кроме того, яркость объекта, видимо, резко меняется, а сигнал появляется и пропадает в случайном порядке. «Мы никогда не видели ничего подобного», — отметили учёные.
Сначала астрономы подумали, что источником сигнала выступает пульсар. Но в итоге поняли, что получаемые радиоволны не соответствуют этому типу.
Пока учёные видят некоторые параллели с другим классом загадочных объектов, известных как радиопереходные процессы в Галактическом центре. Однако у нового источника есть отличия. Исследователи намерены продолжить наблюдения за таинственным объектом.