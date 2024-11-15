Учёные рассказали о новых способах улучшить дороги в России

Корень проблемы кроется в составе и строительстве российских дорог. Некачественный асфальт, недостаточный слой основания и суровые погодные условия приводят к частым ремонтам. Однако исследователи разрабатывают новые материалы и технологии для решения этих проблем.

Одним из перспективных направлений является использование промышленных отходов, таких как отходы производства соды , для укрепления оснований дорог, "мы провели эксперименты … таким способом возможно упрочнение грунта на 6−18% в зависимости от его кислотности и гранулометрического состава", — заявил Константин Пугин, доктор технических наук. Ученые обнаружили, что эти материалы могут повысить устойчивость почвы и снизить потребность в традиционных, экологически вредных методах. Кроме того, исследователи экспериментируют с переработанными пластмассами и моторным маслом для создания более прочных асфальтовых смесей.

Еще одно направление — умное обслуживание дорог. Используя передовые алгоритмы, инженеры могут разрабатывать оптимальные графики ремонта, снижая затраты и сводя к минимуму перебои в движении.