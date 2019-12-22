Учёные рассказали об исчезновении сотни звёзд с ночного неба

Учёные пришли к такому выводу, изучив каталоги звёзд 1950-х годов и более современные. Они нашли примерно 100 ярких звёзд, которые якобы сейчас пропали.

Что интересно, по словам исследователей, ни один из пропавших объектов не проявлял признаки скорого умирания. Смертью звезды считают последние этапы её эволюции, когда объект сначала проходит стадию расширения, а затем в результате взрыва или просто со временем сбрасывает внешние оболочки, под которыми остаются чрезвычайно плотный белый карлик, нейтронная звезда или чёрная дыра.

Учёные утверждают, что в случае с пропавшими звёздами не было зафиксировано никаких взрывов. Одно из возможных объяснений «исчезновения», заключается в колебаниях яркости объектов. Другое, в том, что они возможно никогда и не существовали, а были помехами или результатом ошибки.