Учёные: слабые мышцы ухудшают ваше здоровье так же, как курение

Старение у разных людей протекает с разной скоростью. На это влияют в том числе привычки и образ жизни. Теперь исследователи говорят, что мышечная слабость связана с ускоренным биологическим старением. Согласно полученным данным, чем слабее ваша сила хвата, тем больше ваш биологический возраст.

Учёные смоделировали взаимосвязь между биологическим возрастом и силой хвата среди 1274 участников среднего или пожилого возраста. Они пришли к выводу, что если люди будут сохранять свою мышечную силу на протяжении всей жизни, они смогут защититься от многих распространённых возрастных заболеваний.