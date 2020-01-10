Учёные увидели признаки будущего столкновения нашей галактики с соседними

Об этом учёные рассказали во время 235-й встречи Американского астрономического общества (AAS). Исследователи изучили точные данные о положениях и скоростях движения звёзд с телескопа Gaia. Они обнаружили небольшое скопление молодых звёзд Price-Whelan 1 в дальней части галактики. Интересно то, что данная область бедна материей, потому активное звездообразование здесь стало неожиданностью. Кроме того, обнаруженные звёзды выделялись своим составом.

Учёные проанализировали спектральные линии 27 крупнейших объектов скопления и увидели, что их состав близок к составу «Магелланова потока» — множества газовых облаков, протянувшихся от небольших соседних галактик Магеллановых Облаков. То есть Млечный Путь уже начал забирать их вещество. Учёные считают, что эти карликовые галактики войдут в состав нашей. Занять это может около 90 тысяч световых лет.