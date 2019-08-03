Учёные узнали истинную форму нашей галактики

Польские исследователи создали подробную трёхмерную карту галактики Млечный Путь, основываясь на анализе сверхъярких звёзд. Карта показала, что диск Галактики, на самом деле, не плоский, а имеет S-образное искривление. То есть, на одном конце скопление Млечный Путь «закручивается» вверх, а на другом — вниз. Карта опубликована в журнале Science.

Дело в том, что стандартное изображение Галактики основано на результатах наблюдений 2,5 миллиона звёзд из 2,5 миллиарда возможных. Поэтому оно отражает форму лишь приблизительно. Чтобы получить более точную картину, польские учёные измерили расстояние между некоторыми сверхъяркими звёздами. Благодаря этим измерениям, исследователи смогли увидеть кривизну диска.

Одной из вероятных причин искривления учёные называют столкновение Млечного Пути с другими галактиками на раннем этапе развития.