Учёные впервые распечатали гибкий OLED-дисплей

Наука и технологии
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Учёные впервые распечатали гибкий OLED-дисплейТак и смартфоны могут подешеветь
Учёные из Университета Миннесоты использовали специальной настроенный 3D-принтер, чтобы распечатать гибкий дисплей на органических светодиодах (OLED). Открытие может привести к созданию недорогих OLED-дисплеев в будущем. А это, в свою очередь, может снизить стоимость конечных устройств.
Учёные пояснили, что OLED-дисплеи обычно производятся на больших, дорогих фабриках. Исследователи хотели посмотреть, сможет ли заменить 3D-принтер производственные цеха. Их принтер был изготовлен по индивидуальному заказу и стоит примерно столько же, сколько Tesla Model S.
Учёные объединили два разных режима печати для шести слоев панели. В итоге получился гибкий дисплей, целиком распечатанный на принтере. Размер прототипа составил около 1,5 дюйма. Он оказался полностью рабочим.
Исследователи заявили, что следующим шагом будет 3D-печать OLED-дисплеев с более высокими разрешением и яркостью.
Источник: Tech Xplore