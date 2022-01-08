Учёные впервые распечатали гибкий OLED-дисплей

Учёные пояснили, что OLED-дисплеи обычно производятся на больших, дорогих фабриках. Исследователи хотели посмотреть, сможет ли заменить 3D-принтер производственные цеха. Их принтер был изготовлен по индивидуальному заказу и стоит примерно столько же, сколько Tesla Model S.

Учёные объединили два разных режима печати для шести слоев панели. В итоге получился гибкий дисплей, целиком распечатанный на принтере. Размер прототипа составил около 1,5 дюйма. Он оказался полностью рабочим.

Исследователи заявили, что следующим шагом будет 3D-печать OLED-дисплеев с более высокими разрешением и яркостью.