Учёные выяснили, сколько минут в день надо заниматься спортом ради сохранения здоровья

Об исследовании пишет Inverse. Специалисты из Гарварда изучили данные более миллиона людей, чтобы понять, как сидячий образ жизни влияет на самочувствие. Затем они попытались найти «золотую середину» для занятий спортом. Учёные использовали значение MET (метаболический эквивалент; показатель, отражающий отношение скорости метаболизма при физической активности к скорости метаболизма в состоянии покоя).

В целом, учёные увидели, что риск смертности снижается по мере увеличения физической активности. Исследователи подсчитали, что в среднем для снижения риска развития заболеваний — инсульта, диабета, рака, ожирения — достаточно практиковать умеренную активность в течение 60-75 минут в день. При более активных упражнениях хватает 30-40 минут.